Legisladores de Nueva York aprueban impuesto a segunda vivienda de lujo de no residentes

La medida, aprobada por los legisladores estatales, afecta solo a los inmuebles valorados en 5 millones de dólares o más en la ciudad de Nueva York y entrará en vigor el 1 de julio, que es la fecha de inicio del ejercicio fiscal 2027, informó The Wall Street Journal.

El impuesto 'pied a terre' fue presentado conjuntamente por Mamdani y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y se interpretó como una concesión al alcalde, teniendo en cuenta que la política anteriormente se negó a apoyar una subida de impuestos a los más ricos, como él buscaba.

El diario indica que, según la legislación aprobada, el Departamento de Finanzas local determinará si las viviendas pertenecen a personas que no residen permanentemente en el estado y calculará su valor de mercado.

La medida puede afectar a unas 13.000 viviendas y apartamentos de lujo en la Gran Manzana, según el anuncio inicial.

Entre estos está el ático de 238 millones del magnate Ken Griffin, a quien Mamdani puso en la diana al publicar un vídeo informativo sobre el impuesto grabado frente a su vivienda, y que ha amenazado con trasladar su empresa, el fondo de inversiones Citadel, a Miami.

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Mamdani presentó este mes un presupuesto de 124.700 millones de dólares para el ejercicio 2027 respaldado por financiación estatal y recortes en distintas agencias municipales, con los que busca hacer frente a un déficit de unos 5.400 millones de dólares que atribuye a la anterior administración.