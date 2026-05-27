ONG repudia "práctica cruel e inhumana" del Gobierno de Nicaragua con "presos políticos"

"Repudiamos esta práctica cruel e inhumana", denunció en un audio enviado a medios el abogado nicaragüense desnacionalizado Gonzalo Carrión, defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más.

El defensor se refirió al caso del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, detenido desde septiembre de 2023 y quien se encuentra internado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Managua por deterioro en sus condiciones respiratorias, y mostrado hoy en estado convaleciente por las autoridades de Nicaragua.

"Las imágenes hablan por sí solas, evidencian la comisión de crímenes de Estado, de crimen de lesa humanidad porque estaba en condición de desaparecido", señaló Carrión desde el exilio en Costa Rica.

El abogado criticó que el Gobierno de Nicaragua mostró al líder indígena en una "situación sumamente indignante", por lo que los responsabilizó por su vida.

En un informe, el Ministerio de Salud indicó que la condición actual del exdiputado "es delicada" y que se encuentra "con ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa; presenta falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes".

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Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa 'Hijos de la Madre Tierra', en lengua miskita) y quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento), fue detenido previo a las elecciones regionales de marzo de 2024 cuando aún era legislador.

Carrión anotó que lo mismo ocurrió con el exjefe del Ejército Humberto Ortega, hermano menor de Daniel Ortega, quien murió el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado tras cuestionar la "sucesión dinástica" en el país.

También con el histórico exguerrillero Hugo Torres, quien murió bajo custodia el 12 de febrero de 2022, con 73 años de edad, a causa de una "enfermedad" no especificada por las autoridades. En ambos casos, previo a su muerte, las autoridades divulgaron informes de salud.

Por su lado, la opositora desnacionalizada Ana Margarita Vigil tildó como una noticia "devastadora" la condición de salud del dirigente indígena miskito.

"Me indigna el descaro del régimen y me duele en el alma el sufrimiento de Tininiska (hija de Brooklyn Rivera) y el resto de la familia. Es imposible no pensar en la dimensión profundamente cruel y deshumanizante de esta situación", comentó en sus redes sociales.

"Mientras su familia preguntaba, buscaba respuestas y exigía saber dónde estaba y en qué condiciones se encontraba, les negaron incluso el derecho básico de verlo, acompañarlo o cuidarlo. Nadie debería enterarse del estado crítico de un ser querido después de años de aislamiento y ocultamiento", reprochó.