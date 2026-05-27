Opositor venezolano desea que Zapatero tenga un proceso justo sin discriminación política

"Ojalá pueda tener lo que no tuvimos los venezolanos durante muchos años, un derecho a la defensa, un proceso justo, unos tribunales imparciales, que la justicia sea oportuna, que no tenga discriminación política", señaló el exdiputado regional en una rueda de prensa en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

Como ejemplo, indicó que sigue sin recibir la libertad plena pese a haber solicitado la amnistía después de haber sido aprobada por el Parlamento, en febrero pasado, y de haber regresado al país para presentarse ante los tribunales tras 10 años de "exilio forzoso".

"Gran parte del problemón en el que nos metimos nosotros con esta violencia política absurda de estos años, tiene que ver con la no aplicación de la justicia, con que se utilizó durante muchos años el aparato de justicia como forma de represión, con que se utilizó el aparato de justicia para callar, para sentenciar, para apresar, para perseguir, para exiliar a la dirigencia política", agregó.

Toledo cree que en el país suramericano hay indicios de que eso puede cambiar con la salida de cientos de presos políticos de las cárceles, aunque considera que es insuficiente.

Sobre la acusación contra Rodríguez Zapatero, cercano al Gobierno venezolano, señaló que no utilizará el "dedo inquisidor" para afirmar si es un ladrón o corrupto, porque insistió en que debe operar la justicia.

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"Si hubiésemos tenido eso, los venezolanos no nos hubiésemos metido en este hueco durante tantos años", apuntó.

El martes, Rodríguez Zapatero pidió al juez que investiga el caso de la aerolínea Plus Ultra aplazar su declaración en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional, prevista para el 2 de junio.

Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está investigado por liderar, según el auto del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamos de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Unos supuestos beneficios que "habrían sido canalizados" hacia el expresidente y "su entorno más próximo" a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación.

En 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear recursos provenientes de la corrupción venezolana.