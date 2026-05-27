Preso político en Venezuela recupera su casa tras denunciar invasión, pero la dejan vacía

Breijo, de 73 años y quien recibió arresto domiciliario, relató a EFE que a la medianoche de este miércoles un hombre "distinguido" llegó a su edificio mientras él dormía en el pasillo común para entregarle las llaves de su apartamento.

"Me apartó eso que estaba acá (una cama donada por sus vecinos) y me dijo 'mira, compañero, las soluciones para estas cuestiones son radicales, tome la llave, este es su apartamento", explicó este septuagenario, quien fue detenido en 2023 luego de tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes.

Por este hecho, el venezolano-uruguayo estuvo detenido en varias cárceles, la última de ellas Tocuyito, en el estado Carabobo (norte), a 176 kilómetros de Caracas, hasta hace tres días cuando fue excarcelado.

Desde la medianoche, Breijo duerme dentro de su apartamento, donde debe cumplir una pena de arresto domiciliario; sin embargo, ahora el siguiente paso será amueblar nuevamente su casa, luego de que se llevaran hasta su ropa.

En la vivienda solo hay una mesa, un mueble, una nevera, todas pertenecientes al funcionario policial que invadió su hogar, y la cama donada por sus vecinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y aunque logró solventar la situación de su casa, Breijo tiene por delante otro duro proceso, recuperar salud, ya que debe tratarse un edema pulmonar que le ha causado hinchazón en las piernas.

A raíz de su situación, una vecina lo ayuda a limpiar las vendas que usa en sus piernas.

Breijo indicó que ha recibido la visita de funcionarios del Consulado de Uruguay, para recoger información y también para indicarle que han recibido a "un montón de gente" que quiere ayudarlo.

Ante esto, señaló que necesita un médico y un teléfono porque está incomunicado.

"A mí me salvan ustedes (los medios) que son los que me hacen ver", sostuvo.

En Venezuela no tiene familia, su hijo vive en Buenos Aires y aunque este intentó volar al país caribeño en cuanto supo la encarcelación de su padre, Breijo le pidió que no viajara por temor a que también fuera detenido.

"Acá tengo un grupo de amigos que son los que me apuntalan con comida, con ropa, con medicamentos, con todo ese tipo de cosas", expresó.

Para el coordinador de la ONG Frente de Defensa Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, el caso de Breijo es parte de una política de Estado.

Rojas dijo a EFE que el 60 % de las víctimas de este tipo de invasiones en el municipio Libertador de la capital venezolana son personas de la tercera edad.

"Incluso entre el 25 y 30 % (de los afectados) son ciudadanos extranjeros, españoles, portugueses, italianos o en este caso uruguayo", apuntó.

Asimismo, explicó que a Breijo le "desvalijaron" la casa, al dejarlo sin ropa, cocina, nevera, muebles, ventilador, libros y sin un tanque de agua que fue donado por un comercio de la zona.

"Este es un tema que le ha ocurrido a muchos presos políticos (...) les desvalijan las cuentas bancarias, les toman las propiedades", reiteró.

Por esto, exigió al fiscal general, Larry Devoe, así como a la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, que investiguen este hecho.

"Larry Devoe si quieres diferenciarte de lo que ocurrió con (su antecesor) Tarek William Saab es tu oportunidad, busca que ese funcionario asuma las consecuencias de sus actos y reciba todo el peso de la ley", sentenció.