Detienen en Ecuador a un sospechoso del feminicidio de su pareja en un hostal

El arresto fue ejecutado el miércoles por agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased), tras recibir una alerta del servicio de emergencias sobre la presencia de una persona fallecida en el hospedaje.

Según las primeras investigaciones, la víctima habría mantenido discusiones verbales y físicas con su pareja sentimental al interior del establecimiento.

La Policía señaló que, de acuerdo con los primeros elementos técnicos recabados, la causa probable de la muerte fue un shock hipovolémico asociado a traumatismos contusos en órganos internos.

El hombre fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesado por el presunto delito de femicidio.

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, de acuerdo con cifras oficiales.

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En 2025, se registraron 411 feminicidios en el país andino, un aumento de 137 casos frente a los 274 contabilizados en 2024, según la Alianza Feminista para el Monitoreo de Femi(ni)cidios, integrada por once organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Ecuador.