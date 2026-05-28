Diputados de Guatemala señalan que pacto de seguridad con EEUU debe pasar por el Congreso

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, desmintió sin embargo ese extremo y precisó que solo se solicitó un incremento en la cooperación tradicional de equipos, capacitación e inteligencia, pero los legisladores recordaron los límites constitucionales del Organismo Ejecutivo.

"El tema es ver si el presidente por sí solo puede armar esto o se necesita de algún convenio en el Congreso. En el caso de que se necesite venir al Congreso, creo que es importante conocerlo a la brevedad posible", declaró el diputado de oposición Cristian Álvarez.

Por su parte, el quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, Julio César López, coincidió en la necesidad de que la propuesta sea evaluada formalmente por el pleno.

"Estamos preparados para recibir cualquier acción que se tenga de parte del Ejecutivo, poder analizarla y pasarla al pleno (...), quien es el que tiene la última decisión para tomar este tipo de acción", enfatizó López.

En esa misma línea, el diputado Ronald Portillo, del bloque parlamentario Vamos, respaldó la postura de control parlamentario, aunque matizó que la cooperación es necesaria.

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"Yo creo que siempre es bienvenida cualquier tipo de acción nacional o internacional en contra del crimen organizado", matizó Portillo, tras reiterar que la Junta Directiva se mantiene a la expectativa de recibir la documentación que traslade el Gobierno.

La polémica generada por la información del rotativo neoyorquino coincide con las fuertes tensiones regionales en torno a la estrategia de seguridad de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en marzo pasado fundó el Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional.

Dicha coalición está integrada por gobiernos de derecha como Argentina, El Salvador y Ecuador, pero a la cual ejecutivos progresistas como los de Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no sumarse.

Washington mantiene bajo el modelo de cooperación con Ecuador un polémico esquema de asesoría militar en redadas terrestres y ataques aéreos, el cual ha despertado alertas internacionales tras reportarse que un bombardeo en la frontera norte ecuatoriana afectó por error a una granja lechera.

Trump ha presionado a México, limítrofe con Guatemala, para que acepte ese tipo de operaciones como las de Ecuador, pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cerrado la puerta a cualquier ataque estadounidense en su territorio por considerar que vulneraría la soberanía de su país.