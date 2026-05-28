RD del Congo eleva a 238 las muertes por la epidemia de ébola en el este del país

Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta este martes, indicó el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que precisa también que se acumulan ya "1.077 casos sospechosos".

Con base en pruebas de laboratorio, el departamento informó de 17 muertes y 121 casos "confirmados".

"Las operaciones de vigilancia, detección y sensibilización comunitaria siguen intensificadas, a pesar de los desafíos operativos reportados en el terreno", añadió el Ministerio de comunicación.

El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como a la vecina Uganda.

En Uganda, el número de casos confirmados -todos en la capital, Kampala-, asciende a siete, incluida un fallecimiento (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado).

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El Gobierno ugandés anunció este miércoles el cierre temporal de su frontera con la RDC para evitar una mayor propagación del virus en territorio.

El brote se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El pasado viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la RDC y Uganda, mientras el riesgo sigue "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.

Diez países africanos están en "alto riesgo" de verse afectados por la epidemia en la RDC y en Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.