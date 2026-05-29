Al menos 27 muertos en un ataque atribuido a los paramilitares en el centro de Sudán

En un comunicado, la organización no gubernamental indicó que una fuerza de las FAR atacó las aldeas durante el segundo día de la festividad del Aíd al Adha, causando la muerte de "al menos 27 civiles", suceso que calificó como "un nuevo crimen contra civiles en zonas sin presencia militar".

"Lo ocurrido en la localidad de Bara, en el estado de Kordofán del Norte, constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de los convenios internacionales", denunció la organización, que alertó de que estos ataques agravan el sufrimiento de la población civil, que ya carece de las necesidades más básicas debido al conflicto.

Por su parte, la Unión General de la Tribu Dar Hamid elevó la cifra de fallecidos a más de 30 y detalló que alrededor de 20 vehículos de combate de las FAR asaltaron las aldeas de Al Marra, Umm Saadoun Al Sharif y Al Radha, al oeste de la localidad de Bara, la noche del jueves.

La agrupación tribal describió el ataque como "traicionero" y señaló que una movilización local logró repelerlo, aunque la situación permanece tensa.

La Unión Dar Hamid llamó a la población de la tribu a unirse en la defensa de las aldeas y solicitó el apoyo de las fuerzas militares y de seguridad sudanesas para hacer frente a los paramilitares.

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Los tres estados de la región de Kordofán, fronterizos con Darfur, han sido escenario recurrente de combates entre el Ejército sudanés y las FAR, lo que ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas.

Organizaciones de derechos humanos han exigido la condena internacional de estos ataques contra zonas residenciales y medidas urgentes para proteger a la población civil y detener los abusos.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 y desde entonces ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de Estados Unidos-, y causado la peor crisis de desplazamiento y hambre del planeta.