Alemania condena la "conducta irresponsable" de Rusia tras impacto de un dron en Rumanía

"La conducta irresponsable de Rusia sigue amenazando nuestra seguridad colectiva. Nuestra respuesta es la unidad. Estamos con Rumanía", escribió el jefe de la diplomacia comunitaria en su cuenta de la red social X.

Wadephul aseguró que los aliados seguirán reforzando la defensa de Ucrania y de Europa en la OTAN.

Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, lo que desató un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico.

Según indicó en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, el dron impactó en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, condenó también este viernes "la imprudencia de Rusia" por ese incidente, y agregó que la Alianza seguirá reforzando sus defensas "contra todas las amenazas, incluidos los drones".