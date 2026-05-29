Arrestan a un agente de ICE acusado de disparar a un migrante venezolano en Minnesota

El acusado, Christian Castro, quien se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado, fue arrestado en Texas luego de que investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo localizaran, según informó la fiscalía del condado de Hennepin en un comunicado.

En enero de este año, durante un megaoperativo de ICE -la agencia encargada del control migratorio dentro de EE.UU- Castro disparó a Julio César Sosa, un migrante venezolano, en la pierna.

Los fiscales estatales en Minnesota presentaron a mediados de mayo los cargos contra Castro, acusándolo también de presentar un informe falso sobre un supuesto delito cometido por el migrante venezolano.

De acuerdo con la investigación de la Justicia estatal, Castro, junto con otro agente de ICE involucrado en el incidente, acusó falsamente a Sosa y a otro migrante de haberlos atacado con una pala y un palo de escoba.

El Departamento de Justicia inicialmente presentó cargos por agresión contra los dos migrantes pero los retiró después de que salieran a la luz videos que contradecían la versión de Castro y el otro agente de ICE.

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El director interino de ICE, Todd Lyons, reconoció en febrero que los agentes dieron "testimonios falsos" bajo juramento sobre lo sucedido.

El arresto de hoy "representa un avance fundamental en el proceso judicial contra el señor Castro", afirmó la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en un comunicado.

Castro fue una de las tres personas que recibió disparos por parte de agentes de ICE durante la llamada operación "Metro Surge", en la que el Gobierno de Donald Trump desplegó cientos de agentes de migración a Mineapolis, provocando fuertes enfrentamientos con la población civil.

Las otras dos víctimas, Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, murieron baleados por los agentes migratorios.

Durante el Gobierno de Trump, los oficiales de migración han disparado contra 24 personas a nivel nacional, resultando en un total de 6 muertes y 13 heridos, según datos del portal The Trace, que recopila incidentes de violencia por armas de fuego en el país.