Bolsa de París cede un 0,07 % mientras los mercados esperan avances en Oriente Medio

Con ese leve retroceso, el índice estrella de la Bolsa de París, se situó al cierre en 8.183,34 puntos. Sin embargo, en el balance semanal acumuló un alza del 0,8 %.

El último día de la semana y del mes en cotización estuvo animado y cambiaron de manos acciones por valor de 11.138 millones de euros.

La expectación sobre la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio, y en especial en la eventual apertura del estrecho de Ormuz, se disparó tras el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, en la red social Truth Social de que estaba a punto de tomar una decisión sobre un posible acuerdo con Irán.

En el mercado parisino, el grupo bancario Société Générale lideró las subidas de la jornada (+2,24 %), seguido de la empresa de lujo Kering (+1,75 %) y el fabricante de neumáticos Michelin (+1,65 %), que ha anunciado un plan para reducir en 1.500 empleos su plantilla en Francia en tres años sin despidos.

Por el contrario, el grupo Air Liquide encajó las mayores perdidas de la jornada (-2,15 %), seguido del fabricante de automóviles Stellantis (-2,11 %) y el grupo del lujo LVMH (-1,64 %).