Canadá destaca el avance "positivo" de sus relaciones con la India tras visita ministerial

El Ministerio de Comercio Internacional de Canadá señaló en un comunicado que "los compromisos de Canadá con la India siguen avanzando de forma positiva" siguiendo una doble estrategia de reforzar la cooperación económica y un "diálogo constructivo" sobre seguridad.

El ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, situó el viaje de la delegación india como parte de la estrategia del primer ministro canadiense, Mark Carney, de reducir su dependencia comercial de EE.UU.

"La visita del ministro Goyal subraya nuestro compromiso compartido de avanzar en las negociaciones del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés), duplicar el comercio bilateral y profundizar nuestros lazos comerciales mientras Canadá diversifica su comercio global", afirmó Sidhu.

Según Ottawa, Canadá e India ya completaron dos rondas de negociación del CEPA y Canadá acogerá la tercera. El objetivo político fijado por ambos gobiernos es duplicar el comercio bilateral hasta alcanzar los 70.000 millones de dólares canadienses anuales en 2030.

La visita incluyó reuniones bilaterales en Ottawa, una recepción con altos representantes empresariales y un foro de comercio e inversión en Toronto con más de 200 líderes empresariales canadienses e indios.

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Los ministros abordaron oportunidades en sectores como energía, minerales críticos, tecnologías digitales, agroalimentación y educación, además de mantener encuentros con empresas, inversores y grandes fondos institucionales canadienses.

Las relaciones entre los dos países sufrieron una grave crisis después de que en 2023 el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusara a las autoridades de Nueva Delhi de estar implicadas en el asesinato en Canadá de un independentista de origen sij, Hardeep Singh Nijjar.

Tras la llegada al poder de Carney a principios de 2025, el Gobierno canadiense se ha esforzado en recomponer las relaciones con la India como parte de su estrategia de diversificación comercial.

En febrero de este año, Carney viajó a la India para reunirse con su homólogo, Narendra Modi, y reparar los lazos diplomáticos.

En 2025, el comercio bilateral de mercancías entre Canadá e India alcanzó los 13.600 millones de dólares canadienses. Las exportaciones canadienses sumaron 3.900 millones mientras que las importaciones desde India totalizaron 9.700 millones, principalmente piedras y metales preciosos, maquinaria y productos farmacéuticos.

El comercio de servicios es aún más relevante para Canadá: las exportaciones de servicios a India alcanzaron 15.200 millones de dólares canadienses en 2025, impulsadas principalmente por el sector educativo, mientras que las importaciones de servicios desde India ascendieron a 4.500 millones.

Sidhu anunció además que espera encabezar una delegación empresarial canadiense a la India más adelante este año.