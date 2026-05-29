Condenan a 13 años de cárcel a un hombre en Panamá por difundir material de abuso infantil

El extranjero fue sentenciado mediante un acuerdo de pena avalado por un Tribunal de Garantías en la provincia de Panamá Oeste, contigua a la capital, luego de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) comprobara la conducta penal del procesado, indicó la entidad investigadora en un comunicado.

Además, se impuso la pena accesoria de "prohibición de trabajar cerca de parques, escuelas o lugares donde se agrupan personas menores de edad, por el término de cinco años, una vez cumplida la pena principal".

Los hechos que dieron lugar a la condena se dieron el 4 de mayo de 2025, "cuando un hombre difundió de manera masiva un video en un grupo de WhatsApp (...) donde se observaba a un menor de edad siendo abusado sexualmente", según el comunicado.

La información señala que posteriormente, durante una diligencia de allanamiento, "se le encontró al hoy condenado un dispositivo electrónico, que contenía videos de menores de edad en actividades de naturaleza sexual".

En los últimos siete años, en Panamá se han desarrollado más de 40 operativos por material de abuso sexual infantil con 127 personas detenidas, 54 condenas y 64 víctimas rescatadas.

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De estas acciones contra la explotación sexual y abuso de menores, más de 15 se han realizado en colaboración internacional, según datos oficiales.

La explotación sexual infantil se castiga en Panamá con penas de prisión de entre diez y 15 años si la víctima es menor de 14 años, y de tres a cinco años si se trata de posesión de material sexual infantil.