El canciller de Taiwán llama a "resistir" frente a los intentos de "anexión" de China

"En este momento, por supuesto que debemos resistir, porque si la soberanía de Taiwán no pertenece al pueblo taiwanés, es como si tus derechos de propiedad no fueran tuyos: por muy bonita que dejes decorada tu casa, no servirá de nada si al final te la terminan subastando", aseguró Lin desde la sede de la Cancillería en Taipéi.

En una comparecencia convocada para hacer balance del último año de la acción diplomática taiwanesa, Lin reivindicó el derecho de los dirigentes de la isla a viajar al exterior, después de que Pekín presionara presuntamente a varios países africanos para impedir el desplazamiento aéreo del presidente taiwanés, Lai Ching-te, a Esuatini.

"Como China quiere anexionarnos, nuestra gente tiene que salir al exterior (...). La razón está de nuestro lado en el mundo: yo no voy de turismo, voy a dar discursos con mucho esfuerzo", reafirmó el ministro, que también defendió el tránsito de buques militares extranjeros por el estrecho de Taiwán, algo que suele enfurecer a China.

"El hecho de que estos buques naveguen por el estrecho de Taiwán sirve para asegurar que esta es una zona de alta mar internacional. Esta es la mejor acción para contrarrestar el 'principio de una sola China'", expuso Lin.

Sus declaraciones llegan dos semanas después de la cumbre en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, que hablaron de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por China como "parte inalienable" de su territorio.

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Durante el primer día de reunión, Xi subrayó que una "mala gestión" de la cuestión taiwanesa podría provocar un "choque" o incluso un "conflicto" entre ambas potencias, y manifestó además que la "independencia" de la isla y la paz en el estrecho son "incompatibles".

El Gobierno taiwanés, liderado desde 2016 por el Partido Democrático Progresista, una formación de tendencia soberanista, sostiene que Taiwán ya es un país soberano e independiente con el nombre oficial de República de China, y argumenta que el futuro de este territorio solo puede ser decidido por sus habitantes.