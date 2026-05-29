El coche del que salió Diana de Gales con su 'vestido de la venganza' sale a subasta

Hace 32 años, el 29 de junio de 1994, desde que Diana llegó en un Jaguar XJ40 Sovereign verde a una cena en Londres ataviada con un llamativo vestido negro de hombros descubiertos, que muchos interpretaron como un reproche público a Carlos por su confesión de adulterio en televisión.

El vehículo fue utilizado con frecuencia por la fallecida princesa de Gales entre marzo de 1994 y febrero de 1997, apenas seis meses antes de su muerte, cuando pasó a su actual dueño. Ha estado guardado en un garaje climatizado durante décadas y prácticamente no se ha tocado desde 2014.

Ahora podría ahora venderse por un precio estimado de 100.000 libras (115.000 euros) en la casa de subastas en línea The Market, aunque dado su origen podría desencadenar una guerra de pujas, de acuerdo con medios británicos.

"Sí, esa princesa, con ESE vestido, en este coche. Esta es la limusina personal de la que probablemente sea la mujer más famosa, icónica e inspiradora del mundo", dice el especialista de The Market Adam Rose en la página de la subasta.

El Jaguar cuenta con algo más de 70.000 kilómetros, tiene un interior tapizado en cuero beige y conserva su libro de mantenimiento original, así como algunos vestigios de su tiempo en manos de la princesa, como un pequeño compartimento con un teléfono de seguridad en el reposabrazos central.

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La subasta comenzará el próximo 1 de junio y se mantendrá activa durante una semana.