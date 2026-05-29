La Bolsa de Londres baja un 0,16 % a la espera de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

El índice principal londinense, el FTSE 100 -o 'footsie'-, perdió un 16,68 %, hasta quedar en 10.409,28 puntos; mientras que, por el contrario, el índice secundario, o FTSE 250 -que incluye a empresas más pequeñas, generalmente británicas- terminó la semana con ganancias del 0,43 % (o 100,85 puntos) hasta los 23.425,77.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

En este contexto, la más perjudicada en la City londinense este viernes fue la compañía energética SSE, que cedió un 3,08 %, seguido de la empresa de bebidas Diageo, que bajó un 2,94 %, y la tabacalera Imperial Brands, que se dejó un 2,64 %.

Por el contrario, entre las ganadoras de la jornada estuvieron la minera Endeavour Mining, que creció un 4,17 %, seguido del grupo de venta de automóviles en línea Autotrader, que subió un 3,35 %, y la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa, que sumó un 2,38 %.