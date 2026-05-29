La Bolsa india se desploma a última hora ante incertidumbre de acuerdo entre EEUU e Irán

El BSE Sensex, el principal indicador de la Bolsa de Bombay, cerró con una caída de 1.092,06 puntos, o un 1,44 %, a 74.775,74, mientras que por su parte, el NSE Nifty50, el índice de la Bolsa Nacional de Valores (NSE), se desplomó 359,40 puntos, o un 1,5 %, para situarse en 23.547,75.

Si bien los futuros del crudo Brent cayeron alrededor de un 19 % durante mayo, los precios se mantienen más de un 27 % por encima de los niveles previos al conflicto con Irán. Como tercer mayor importador de petróleo crudo del mundo, la India sigue siendo vulnerable a los elevados precios de la energía, que pueden alimentar la inflación.

Este desplome bursátil se produce en un clima de incertidumbre internacional después de que Irán y Estados Unidos hayan intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El medio estadounidense Axios informó ayer que de que las dos partes han llegado a un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que estaría a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Irán negó ese extremo a través de la agencia Tasnim.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoy el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dijo que las negociaciones continúan sin saber "cuándo -o si- se firmará" el memorando de entendimiento y dijo sentirse “optimista”.

A esta tensión se suma la inquietud interna por el clima, pues el Departamento Meteorológico de la India (IMD) proyectó este viernes unas precipitaciones un 10 % inferiores a lo normal para la inminente temporada del monzón, impulsadas por el probable impacto del fenómeno de El Niño.

Esta previsión agrava los temores sobre la inflación, ya que la escasez de lluvias amenaza directamente a la agricultura, un sector vital que aporta el 15 % del PIB de la India, emplea a más del 50 % de la fuerza laboral del país y depende del agua monzónica para la mayoría de sus cultivos.