La exfiscal de Trump reconoce "errores de edición" al publicar los papeles Epstein

Pese a este reconocimiento, Bondi afirmó que "desde el primer día de este proceso, el departamento se ha comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia", según recogen medios estadounidenses que tuvieron acceso a la declaración.

"Nuestra postura siempre ha sido que el departamento está dispuesto a revisar cualquier posible evidencia de actividad delictiva relacionada con Epstein y sus asociados, y que emprenderá las acciones de investigación o enjuiciamiento pertinentes dondequiera que los hechos y la ley lo justifiquen", explicó Bondi en su comparecencia.

"En definitiva, se ha hecho justicia y se ha actuado con transparencia en este asunto bajo la dirección del presidente Trump y su Administración", concluyó en línea con la defensa que hizo siempre de la gestión de la Casa Blanca en este asunto.

Antes de la declaración de Bondi, varios supervivientes aseguraron en el Congreso que mantenían la esperanza de obtener "verdad y transparencia" y "algunas respuestas".

La comparecencia de este viernes no es la primera vez que Bondi se presenta ante el Congreso por el asunto Epstein.

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En febrero de este año, la entonces fiscal general protagonizó una tensa audiencia que le valió críticas de congresistas y de la opinión pública por su falta de sensibilidad hacia las víctimas del delincuente sexual, además de no resolver las dudas sobre la gestión del Departamento de Justicia en la transparencia con los documentos del caso.

Aquella intervención fue uno de los motivos que se barajaron como causas de su destitución del cargo.

Por otra parte, la exfuncionaria fue diagnosticada con cáncer de tiroides tras dejar el Departamento de Justicia en abril, mes en el que fue operada, según se conoció recientemente.