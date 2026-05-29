La ONU renueva las sanciones contra Sudán del Sur por la inestabilidad en el país

Naciones Unidas, 29 may (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes la renovación por un año del régimen de sanciones contra Sudán del Sur, que incluye la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, además de prorrogar el mandato del grupo de expertos que asiste al comité de sanciones.