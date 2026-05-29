La periodista Jineth Bedoya denuncia a exjefe de Deportes del diario colombiano El Tiempo

"Hace 24 años que laboro al lado de él y aunque no he sido víctima directa de los hechos por los que se le ha señalado, eso no me abstrae de mi responsabilidad de denunciar en nombre de mis compañeras", argumentó Bedoya en un comunicado difundido en X.

La directora de la campaña 'No es hora de callar' indicó que esta denuncia supone una de las decisiones "más difíciles" de su vida, aunque es "coherente" con sus posiciones y "consecuente" con sus principios y con la lucha que ha afrontado por los derechos de las mujeres.

Bedoya, que fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual mientras hacía un reportaje en el año 2000 en Bogotá, afirmó que quienes "deben sentir vergüenza son los victimarios", no quienes han cargado "con el dolor de la agresión".

"La violencia sexual ha sido un lastre para la humanidad. Desde el acoso, hasta la agresión física, la víctimas han tenido que afrontarla en silencio, con unos daños irreparables. Por eso, en un momento de la historia en el que las mujeres hemos decidido hacerle frente, levantando la voz, no podemos ser inferiores a esa responsabilidad", agregó el comunicado.

Gabriel Meluk, quien llevaba más de tres décadas en el periódico y 22 años al frente de la sección deportiva, comunicó el miércoles su salida de El Tiempo mediante un mensaje en X, en el que afirmó que la decisión obedecía a "recortes y reestructuración" dentro de la empresa.

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La salida de Meluk ocurrió días después de que varias periodistas expusieran presuntos episodios de acoso durante una reunión interna solo para mujeres convocada por Bedoya.

De manera anónima, ocho reporteras y extrabajadoras relataron experiencias que incluían contactos físicos no consentidos, comentarios sobre la apariencia física, abrazos y besos incómodos, así como acercamientos reiterados hacia practicantes y reporteras jóvenes.

Una de las denunciantes aseguró que evitaba coincidir con el editor porque "todo el mundo sabía" de esos comportamientos dentro de la redacción.

El caso se conoció tres días después de que el canal colombiano Red+ Noticias apartara temporalmente de su cargo a su director de noticias, Giovanni Celis Sarmiento, tras denuncias de presunto acoso sexual, maltrato laboral y censura periodística.

La situación se produce además en medio de inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo a varias redacciones colombianas tras el escándalo ocurrido meses atrás en Caracol Televisión, que derivó en la salida de dos presentadores por denuncias relacionadas con acoso y comportamientos inapropiados dentro del canal.

Esos casos han servido como altavoz en las últimas semanas para que cientos de periodistas colombianas se sientan seguras de denunciar, según el movimiento 'Yo te creo colega', que recogió más de 260 testimonios de mujeres de varias redacciones del país que evidencian un patrón sistemático de acoso sexual y laboral.