Maestros mexicanos intensifican sus protestas con la toma del aeropuerto de Oaxaca

La ocupación del aeropuerto, ubicado en la región de Valles Centrales, comenzó la víspera en la mañana, una acción que seguirá en pie hasta que culminen las mesas de negociación con las autoridades federales.

Las acciones de presión también contemplaron el cierre de instalaciones de Pemex en las regiones del Istmo, Sierra y Tuxtepec, así como distintos puntos de bloqueo en plazas de cobro, según indicaron medios nacionales.

Desde Ciudad de México, la secretaria general de la sección 22 de la CNTE, Yenny López, confirmó estas acciones en un video difundido en redes sociales, antes de reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

“Quien debe definir hasta dónde vamos a accionar, y hasta qué punto, será tanto el gobierno federal y estatal”, manifestó López al sostener que, sin acuerdo, el paro se postergará hasta el 11 de junio, fecha en la que en Ciudad de México se iniciará el Mundial de fútbol.

López también exigió la destitución e inhabilitación del presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, luego de las presuntas detonaciones con arma de fuego durante una serie de manifestaciones de la CNTE en dicha localidad.

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Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado el 28 de mayo con el que hizo un llamado al diálogo a los maestros para privilegiar "la construcción de acuerdos", ante las afectaciones derivadas por los bloqueos registrados en distintos sitios, especialmente en el Circuito Interior, una de las principales vías urbanas de la capital mexicana.

“Hacemos un llamado a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, así como trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad en Ciudad de México”, indicó el documento.

Las conversaciones que mantiene la CNTE con autoridades federales este viernes se producen luego de que maestros escalaron esta semana sus inconformidades con bloqueos y movilizaciones simultáneas en Ciudad de México y Oaxaca para aumentar la presión sobre el Gobierno a días del inicio del Mundial de Fútbol 2026.