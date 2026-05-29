Perú presenta hoja de ruta para transformar su sistema sanitario a estándares de la OCDE

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que el documento, que contempla un plan hasta 2029, articula acciones con el sistema de seguridad social EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional "para fortalecer el acceso, calidad y sostenibilidad de los servicios de salud" en el país.

Al respecto, la hoja de ruta, es considerada como un plan estratégico "que orientará la reforma del sistema sanitario peruano con estándares internacionales y permitirá fortalecer la atención integral, oportuna y de calidad para toda la población".

Durante la presentación, que contó con la participación del presidente peruano, José María Balcázar, y otras altas autoridades del gobierno, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, destacó que se trata de una decisión de Estado "orientada a cerrar brechas históricas, modernizar el sistema de salud y fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias y futuras pandemias".

"No es un documento técnico más, es la expresión concreta de una decisión política de Estado, es la demostración de que el Perú tiene la voluntad y la capacidad de transformar su sistema de salud con rigor, con visión de largo plazo, y con los estándares que exigen las economías más desarrolladas del mundo", sostuvo.

El Minsa detalló que la hoja de ruta responde a 52 recomendaciones formuladas en el informe 'Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025', en el que la organización reconoce avances en la cobertura de aseguramiento, pero plantea reformas para mejorar la equidad, eficiencia y calidad de los servicios de salud.

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En ese sentido, el nuevo documento establece como ejes estratégicos mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud, reforzar la eficiencia y sostenibilidad financiera del sistema y fortalecer la resiliencia sanitaria ante amenazas globales, emergencias y desastres.

El Minsa aseguró que el documento fue elaborado mediante un trabajo intersectorial "sin precedentes" entre todos los organismos sanitarios estatales del país "con el objetivo de construir un sistema articulado y centrado en las personas".