Policía busca en un descampado a la adolescente desaparecida hace seis días en Argentina

"Hemos puesto todos los recursos, estamos trabajando con 150 personas, dos drones de última generación, con perros rastreadores", dijo a la prensa este viernes el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, desde un descampado ubicado al sur de la ciudad de Córdoba.

También informó que el operativo incluye kayaks y buzos destinados a la búsqueda en lagunas, canteras viejas y otras zonas con agua de la zona.

Según el ministro, "hay elementos de prueba" que indican que el único sospechoso de la causa, un conocido de la familia de Vega, estuvo en el descampado entre el momento de la desaparición de la menor y su detención, lo que motivó que el fiscal a cargo de la investigación, Héctor Garzón, ordenara el rastrillaje.

Claudio Barrelier, de 33 años, fue detenido el miércoles después de que el video de una cámara de seguridad mostrara a la menor ingresando a su domicilio el sábado por la noche.

"Está comprobado que la que ingresa a la casa es Agostina", afirmó este viernes el ministro.

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Garzón estuvo este viernes por la mañana en la casa del sospechoso, donde se realizó un nuevo operativo técnico y se trasladó a los familiares de Barrelier a la Fiscalía para una segunda declaración indagatoria.

Desde la casa del sospechoso, el fiscal declaró ante la prensa que a Vega "se la busca viva o muerta".

“Está toda la Policía de Córdoba abocada a Agostina. Está la Fiscalía abocada a esto. Se cuentan todos los recursos de la provincia y hasta diría de la Nación”, agregó.

Barrelier, empleado del Gobierno de la ciudad de Córdoba, también está investigado en una causa por "privación ilegítima de la libertad" de una mujer en un caso anterior.

Un grupo de vecinos, amigos y familiares de Vega se movilizaron este viernes por las calles de la capital cordobesa, la segunda mayor ciudad de Argentina después de Buenos Aires, para reclamar su aparición.