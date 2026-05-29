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29 de mayo de 2026 a la - 12:45

'Prometido el cielo', mejor filme en el 23 Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger

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Tarifa (España), 29 may (EFE).- La película 'Promis le ciel' ('Prometido el cielo'), de la directora tunecina Erige Sehiri, obtuvo el premio al mejor largometraje de la 23ª edición del FCAT, el Festival de Cine Africano de Tarifa (España) y Tánger (Marruecos), que concluyó este viernes.

Por EFE

Se trata de una producción de Catar, Francia y Túnez que narra la historia de Marie, una pastora de Costa de Marfil y antigua periodista, que lleva diez años viviendo en Túnez.

Su hogar se convierte en un refugio para Naney, una joven madre que busca un futuro mejor, y para Jolie, una estudiante que lleva consigo las esperanzas de su familia.

La llegada de una niña huérfana pone a prueba su sentido de la solidaridad en un clima social tenso, revelando tanto su fragilidad como su fortaleza.

El jurado premió esta cinta por "acercarse con sensibilidad y complejidad a las experiencias de las mujeres migrantes africanas dentro del continente, mostrando sus trayectorias no como destinos cerrados, sino como procesos atravesados por la autonomía, el deseo y la posibilidad legítima de partir, permanecer o regresar".

La cinta también recibió el Premio del Público y su protagonista, Deborah Christelle Lobe Naney, el galardón a mejor actriz "por encarnar con profunda humanidad y delicadeza la dureza de sostener un sueño migratorio y también el dolor de renunciar a él, haciendo de su personaje un cuerpo atravesado por la pérdida, la resistencia y la ternura".

Admiro De Laura Munguambe se hizo con el premio a mejor actor por su actuación en 'O profeta', al "encarnar una amplia gama de emociones y ser el pilar fundamental de la historia”.