'Prometido el cielo', mejor filme en el 23 Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger

Se trata de una producción de Catar, Francia y Túnez que narra la historia de Marie, una pastora de Costa de Marfil y antigua periodista, que lleva diez años viviendo en Túnez.

Su hogar se convierte en un refugio para Naney, una joven madre que busca un futuro mejor, y para Jolie, una estudiante que lleva consigo las esperanzas de su familia.

La llegada de una niña huérfana pone a prueba su sentido de la solidaridad en un clima social tenso, revelando tanto su fragilidad como su fortaleza.

El jurado premió esta cinta por "acercarse con sensibilidad y complejidad a las experiencias de las mujeres migrantes africanas dentro del continente, mostrando sus trayectorias no como destinos cerrados, sino como procesos atravesados por la autonomía, el deseo y la posibilidad legítima de partir, permanecer o regresar".

La cinta también recibió el Premio del Público y su protagonista, Deborah Christelle Lobe Naney, el galardón a mejor actriz "por encarnar con profunda humanidad y delicadeza la dureza de sostener un sueño migratorio y también el dolor de renunciar a él, haciendo de su personaje un cuerpo atravesado por la pérdida, la resistencia y la ternura".

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Admiro De Laura Munguambe se hizo con el premio a mejor actor por su actuación en 'O profeta', al "encarnar una amplia gama de emociones y ser el pilar fundamental de la historia”.