R&I ratifica la calificación crediticia de México en BBB+ con perspectiva fiscal estable

R&I sostuvo en su calificación que el país construyó una "posición" como exportador a Estados Unidos apoyado en el acuerdo de libre comercio (T-MEC), al tiempo que reconoció el papel del Gobierno mexicano para reducir el déficit fiscal.

También anticipó que la relación entre deuda pública y el PIB se mantendrá en un "nivel manejable" tras bajar de nivel en años anteriores.

Asimismo, señaló que está previsto que el consumo privado crezca este año gracias a los programas sociales y aumentos salariales impulsados por el Ejecutivo.

"La atención se centra en las acciones del Gobierno de México y especialmente cómo manejará la relación con EE.UU bajo la Administración del (presidente), Donald Trump, dado el impacto sustancial de las relaciones entre ambos países en la economía, incluyendo el futuro del tratado de libre comercio", apuntó la agencia japonesa.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda federal aseguró que la agencia calificadora remarcó el "compromiso" de México en la consolidación fiscal y la "solidez" de su posición externa, lo que "continúan respaldando el perfil crediticio del país".

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"Para 2026, la agencia prevé que el consumo privado continúe creciendo, apoyado por el incremento de los ingresos reales y el fortalecimiento de la red de protección social. De igual forma, anticipa una recuperación gradual de la inversión tras la desaceleración observada en años recientes", agregó la nota informativa.

Según la SHCP, esta calificación subraya que el mercado local de deuda "continúa respaldado por una amplia base de inversionistas institucionales nacionales, lo que favorece condiciones estables de financiamiento".

Esta nueva calificación soberana a México ocurre después de que la agencia Moody’s Ratings rebajara la semana pasada la calificación crediticia del país a ‘Baa3’, el último escalón dentro del grado de inversión, al advertir un deterioro sostenido de la fortaleza fiscal del país, mayores presiones derivadas del apoyo financiero a la petrolera estatal Pemex y un entorno de bajo crecimiento económico.

Esto desató las críticas de funcionarios del Ejecutivo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quienes mostraron su desacuerdo y defendieron el buen desempeño de la economía mexicana en el contexto actual a nivel comercial e internacional.