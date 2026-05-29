Rumanía expulsa a un alto diplomático ruso tras el ataque con dron que dejó dos heridos

El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, anunció que el consulado de Constanza, a unos 190 kilómetros de Galati, donde se produjo el ataque, quedará clausurado.

"Anoche se produjo un grave incidente en el que dos ciudadanos resultaron heridos y la responsabilidad recae íntegramente en Rusia", justificó esa decisión el jefe del Estado tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa.

Dan ya había anunciado que su país, miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE), respondería de forma proporcionada al ataque ruso.

El jefe del Estado explicó que el aparato, un modelo Geran-2 de fabricación rusa, era parte de un grupo de 43 drones que sobrevoló la vecina Ucrania, con la que Rumanía comparte más de 600 kilómetros de frontera.

Rumanía ha anunciado que pedirá a la OTAN el despliegue de medios antidrones y que ha comunicado lo sucedido a la Alianza, a la Unión Europea y lo hará también al Consejo de Seguridad de la ONU.

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Dan recordó que Rumanía tiene un acuerdo con Ucrania para la producción conjunta de drones y que existe un mecanismo con Estados Unidos y Gran Bretaña para acelerar la producción y las pruebas de drones y de capacidades antidrones.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció este viernes apoyo “en cualquier forma que sea necesaria” al Gobierno de Bucarest.

La OTAN, la Unión Europea, y países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, España y Hungría condenaron este viernes el ataque.