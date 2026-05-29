Putin salió al paso de las acusaciones contra su país, por caso Rumania

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que “Rusia nunca ha amenazado ni amenaza a los países europeos”, después de que estos acusaran a Moscú de la caída de un dron contra un edificio residencial de Rumania.

“Todo lo que hacen es únicamente para continuar con la confrontación con Rusia y justificar los exorbitantes gastos de los presupuestos de sus Estados, echando mano del bolsillo de los contribuyentes”, declaró el presidente ruso en Kazajistán, según AFP.

Lea más: Rumanía anuncia medidas “proporcionadas” tras ataque de un dron ruso

Además, el líder ruso enfatizó que “hasta ahora nadie puede decir cuál es el origen de tal o cual dron mientras no se haya realizado una pericia sobre ese dron”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova declaró hoy, según la agencia oficial TASS, que “los occidentales necesitan hacer un alboroto en torno al vehículo aéreo no tripulado en Rumania para desviar la atención del asesinato de niños por parte de Vladímir Zelenski en Starobelsk".

El presidente rumano acusó a Rusia del incidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rumania, según AFP, respaldada por sus aliados, atribuyó a Rusia toda la responsabilidad por la caída de un dron sobre un edificio residencial que dejó dos heridos en este país miembro de la OTAN.

El mandatario convocó al Consejo Supremo Nacional de Defensa para “debatir las implicaciones del incidente más grave” que ha afectado a su territorio desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

Bucarest informó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y pidió medidas para acelerar el traslado de capacidades antidrones hacia Rumania. Dos cazas F?16 fueron enviados.