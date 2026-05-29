UE lanza guía de acceso a información pública, clave para transparencia en Latinoamérica

"Necesitamos ciudadanos críticos, periodistas comprometidos y medios independientes que ejerzan su labor con rigor y responsabilidad (...) La guía práctica de acceso a la información pública se propone facilitar ese acceso", afirmó la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, durante la presentación en la capital panameña.

Se trata, añadió, de la "información custodiada por el Estado y esta guía brinda instrucciones prácticas para encontrarla, solicitarla y recurrir los rechazos injustificados del Estado", porque aunque los países analizados tienen "leyes avanzadas" en la materia, es necesario "fortalecer una cultura política de transparencia de la información".

Xabier Meilán, coordinador del proyecto 'Apoyo a la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD)' financiado por la UE, en el que se incluye el lanzamiento de esta guía, explicó a EFE que la intención "era tener un manual bien claro y sencillo" que mostrara "cómo acceder a información que está en custodia, pero no en poder del Estado".

"Creemos que el acceso a la información pública es una forma de rendir cuentas. Sin acceso a información fidedigna, no hay forma de exigirle cuentas al estado sobre sus políticas públicas y nos parece que eso es una falta muy importante en una democracia", aseguró Meilán.

Durante la presentación de la guía participaron, de forma virtual, tres de sus autores: Noelia Esquivel (Costa Rica), Altagracia Salazar (República Dominicana) y César Ricaurte (Ecuador), que recordó que "el acceso a la información pública no es un derecho menor, no es un trámite administrativo (...) es parte sustancial de la infraestructura democrática de muchos países", por lo que deben "defenderla, preservarla, ejercitarla".

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La periodista argentina especializada en investigación Sol Lauría, autora del capítulo panameño de la guía, reconoció también a EFE que entre el gremio periodístico existe la idea de que pedir acceso a esta información es "un trámite imposible", porque el Estado "nunca quiere mostrar o contar, y en parte es cierto".

Pero esta legislación de transparencia, y a pesar de los obstáculos, "ha sido fundamental como herramienta para acceder a información pública" y generó "muchas investigaciones que revelaron cosas importantes, importantes para el debate público", mejorando además "la calidad (y) la magnitud" de esos trabajos periodísticos.

"Y entonces en la guía lo que hicimos fue compartir, en base a esa experiencia de trajinar por instituciones públicas, de golpear puertas, de insistir, de pedir, de reclamar, contar todos los tips que fuimos aprendiendo a lo largo de los años y las claves, cómo hacerlo, cómo presentar", detalló Lauría.

Porque, como afirmó Ivette Leonardi, presidenta del Fórum de Periodistas de Panamá, para hacer periodismo de investigación es necesaria "una materia principal y esencial: información pública verificable y completa y oportuna".

"En Panamá, los periodistas seguimos enfrentando muros de opacidad institucional, peticiones legítimas sobre fondos públicos, planillas, contrataciones, proyectos de infraestructura o decisiones estatales, muchas veces son ignoradas, negadas y sometidas a dilaciones injustificables. Y debemos decirlo cada vez que se pueda: el acceso a la información no es una dádiva del estado, no es un favor de un funcionario, es un derecho ciudadano y una herramienta indispensable para el control democrático de la gestión pública", sentenció.