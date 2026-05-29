Un incendio en la estación de Penn Station de Nueva York causa cinco heridos

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó a The New York Times de que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 01:30 hora local (05:30 GMT) para alertar del fuego en un vagón.

Debido a la magnitud de las llamas, las autoridades declararon una segunda alarma a las 02:45 horas y se desplegaron 46 camiones de bomberos y 141 efectivos, quienes lograron controlar la situación cerca de las 04:00 horas, según informó el rotativo.

Están bajo investigación las causas del incidente, que provocó la suspensión y graves retrasos en el servicio de transporte ferroviario durante la hora punta de la mañana.