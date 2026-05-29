Venezuela inaugura un centro tecnológico y de datos para la industria de hidrocarburos

"Estamos aperturando el centro tecnológico y de gestión de datos de toda la industria de los hidrocarburos", dijo Rodríguez mientras realizaba un recorrido por las instalaciones del centro, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria explicó que con el apoyo de la Inteligencia Artificial se podrán tener "modelos predictivos para el mantenimiento de los campos" y mejorar sus capacidades productivas.

Este centro "abre sus puertas al sector privado", añadió la líder chavista.

El Parlamento venezolano, de mayoría chavista, reformó el pasado enero la ley de hidrocarburos con la vista puesta en buscar inversiones extranjeras, luego de que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela dieran un vuelco tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro durante un ataque militar de Washington.

Desde entonces, el Gobierno de Rodríguez ha informado sobre inversiones en la industria como parte de los ingresos por la venta de petróleo a Estados Unidos.

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La inauguración de este centro se da además en medio de la escasez informativa y ausencia de datos públicos en distintas áreas. De hecho, opositores denunciaron que en el país hay una opacidad de cifras oficiales.

Según el último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela creció en abril por tercer mes consecutivo y subió un 3,7 % respecto a marzo, en un contexto de apertura petrolera impulsada en medio de los acercamientos con Estados Unidos.

El país suramericano produjo un promedio de 1.136.000 barriles por día (bpd), mientras que en marzo fueron 1.095.000 bpd, dijo la OPEP el 13 de mayo.