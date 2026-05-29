Venta de medios independientes serbios levanta advertencias sobre su pérdida de autonomía

La operación, anunciada este viernes, supone la venta por 30 millones de euros (32,5 millones de dólares) de las televisiones N1 y Nova y los periódicos Danas, Vreme y Radar, propiedad hasta ahora de United Group, dueña de diferentes cabeceras en Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Croacia y Eslovenia.

Aunque el contrato de compraventa incluye expresamente el compromiso de mantener la independencia editorial de los medios, un total de 27 ONG serbias denunciaron el pasado 20 de abril que esa operación estaba orquestada por el presidente serbio, el populista Aleksandar Vucic, para limitar la independencia de esos medios, habitualmente críticos con su gestión.

Las ONG emitieron un comunicado en el que advertían de que esa transacción representaría "una de las amenazas más significativas" para el pluralismo mediático en Europa en la historia reciente, y vincularon a Alpac Capital con el exprimer ministro húngaro Viktor Orbán y con la empresa estatal serbia Telekom, bajo control de Vucic.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI), una red de periodistas, directivos de prensa y editores de cien países con sede en Viena, ya advirtió en septiembre de 2025 que Vucic pretendía socavar la independencia de N1 y Nova TV.

El pasado 14 de mayo, el 'Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado' (OCCRP) publicó un reportaje en el que vinculaba a Alpac Capital con Orbán y Vucic.

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Alpac Capital adquirió en 2022 la mayoría de Euronews, y medios franceses y húngaros informaron entonces de que esa operación fue financiada en parte por el Estado húngaro y por empresas cercanas a Orbán, jefe de Gobierno de Hungría hasta hace pocas semanas.

La OCCRP publicó que la filtración de una grabación de audio apuntaba a "una injerencia directa" en los medios de United Group por parte del presidente serbio.

Vucic, en el poder desde 2014, se enfrenta desde noviembre de 2024 a multitudinarias protestas antigubernamentales lideradas por estudiantes, que piden elecciones anticipadas.

Solo los medios ahora vendidos a Alpac Capital informaron ampliamente sobre esas protestas, en medio de amenazas y agresiones a sus periodistas. El Ministerio de Información serbio llegó a amenzar con su cierre, mientras que Vucic los tildó de terroristas.

Serbia ocupa el puesto 104 de 180 países en el ránking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras.