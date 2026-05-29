Vicepresidente cubano estrecha lazos con Kazajistán y Bielorrusia durante cumbre en Astaná

Durante la reunión con Tokáyev, las partes hablaron del desarrollo de las relaciones bilaterales, en particular, en el ámbito de la inteligencia artificial, informó la Presidencia kazaja en un comunicado.

El mandatario kazajo conversó con Valdés Mesa sobre los pasos que da el mayor país de Asia Central para introducir nuevas soluciones en el ámbito de la IA y se mostró dispuesto a compartir esa experiencia con La Habana.

Además, las partes destacaron el potencial existente para ampliar la cooperación en "áreas tan prometedoras como la medicina y la industria farmacéutica.

Asimismo, se abordaron oportunidades para "profundizar aún más los lazos comerciales, culturales y humanitarios".

Mientras, Lukashenko le dijo a Valdés Mesa que Minsk "está al tanto" de lo que sucede en el "país amigo".

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"Estamos dispuestos a hacer todo lo posible por Cuba y todo lo que permita la situación", aseveró.

Agregó que su país cumplirá de forma estricta con lo acordado en las reuniones de la UEE e invitó a la parte cubana a hacer "propuestas adicionales" para mejorar la cooperación, que serían consideradas, aseguró.

Cuba y la UEE, integrada por Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia, acordaron este jueves una hoja de ruta para estrechar la cooperación en los sectores económico, comercial y científico.

Entre las áreas con oportunidades de negocios en la isla, el vicepresidente cubano señaló la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (oeste), la biotecnología, el turismo, la industria azucarera y la agricultura.

Valdés Mesa comentó a los anfitriones de la cumbre la compleja situación por la que atraviesa Cuba, debido al reforzamiento del bloqueo económico y petrolero de EE.UU. , así como las amenazas de Washington de agresión militar contra la isla.

Además cursó una invitación al empresariado de las naciones del bloque regional para participar en la Feria Internacional de La Habana, el próximo noviembre, donde podrían concretarse negocios.