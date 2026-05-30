Trump vuelve a criticar al papa por Irán

“Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear”, escribió el republicano en una breve publicación en Truth Social en la que compartía dos mensajes publicados el viernes en X por Johnson, que visitó el Vaticano y se reunió con el pontífice.
Trump y León XIV han exhibido en más de una ocasión sus diferencias con respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.
El papa estadounidense ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EE.UU. e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero, mientras que Trump ha llegado a decir que León XIV pone “en peligro a muchos católicos y a muchas personas” porque, si de él dependiera, “estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”.
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El magnate neoyorquino también ha criticado públicamente en numerosas ocasiones al regidor de Chicago, al que ha llamado incompetente y ha acusado de promover el crimen en la ciudad.
Asimismo, el presidente ha censurado la negativa de la urbe, una de las mayores ciudades santuario de EE.UU., a la hora de colaborar con las agencias federales de inmigración que han llevado intensas redadas desde que retornó a la Casa Blanca en enero de 2025 y ha amenazado con enviar contingentes de la Guardia Nacional a Chicago.