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31 de mayo de 2026 a la - 07:40

El Papa: “Las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción”

El papa León XIV.
El papa León XIV. FABIO FRUSTACI

ROMA. El papa León XIV afirmó este domingo que “las divisiones, las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción, tristeza y aridez”, durante el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro.

Por EFE

En su mensaje, el Papa explicó que “la vida de Dios es maravillosa y cautivadora, da paz a nuestro corazón, a menudo tan inquieto, y nos permite encontrarnos como hermanos y hermanas en la alegría del Espíritu”.

Afirmó que “la Trinidad nos hace amar todo y a todos; descubrimos que cada criatura está hecha para la comunión, la relación, el encuentro” pero que, por contraste, “comprendemos por qué las divisiones, las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción, tristeza y aridez”.

Agregó que “quien no acoge a este Espíritu envejece pronto, sumido en la queja; se encuentra solo, nunca tiene el ánimo festivo” y recordó las palabras de san Pablo en sus cartas a los corintios:

“Por lo demás, hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz”.

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