Mundo
26 de mayo de 2026 a la - 13:26

Además de Perú y Uruguay, el papa León XIV podría visitar Argentina

El papa León XIV visitará Sudamérica en noviembre. Además de Uruguay y Perú, podría hacer una parada en Argentina.
El papa León XIV visitará Sudamérica en noviembre. Además de Uruguay y Perú, podría hacer una parada en Argentina. MAURIZIO BRAMBATTI

BUENOS AIRES. El papa León XIV visitará Sudamérica en noviembre. Además de Uruguay y Perú, podría hacer una parada en Argentina, según estimó el presidente Javier Milei.

Por AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, estimó que es “altamente probable” que el papa León XIV visite este país en noviembre como parte de una gira que puede incluir Uruguay y Perú.

“Es altamente probable, salvo alguna desgracia”, dijo Milei en declaraciones a emisora Radio Mitre.

El Episcopado argentino mantuvo reserva respecto a las declaraciones del mandatario.

El mandatario argentino, Javier Milei, saluda a sus seguidores en Buenos Aires.
El mandatario argentino, Javier Milei, saluda a sus seguidores en Buenos Aires.

Uruguay y Perú

El Vaticano aún no ha confirmado ninguno de los destinos, pero la Conferencia Episcopal de Uruguay dijo la semana pasada que “existe una alta probabilidad de que el Santo Padre visite Uruguay”.

De su lado la Conferencia Episcopal peruana aseguró que la visita a Perú estaba “asegurada en un 80%”.

“Hay muchas posibilidades ciertas de que venga, pero hay que ser prudentes y esperar la confirmación de la Santa Sede” , dijo hoy el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Argentina se mantuvo siempre a la expectativa de una visita del predecesor de León XIV, el papa Francisco, antiguo arzobispo de Buenos Aires, entronizado en 2013. Pero el pontífice argentino falleció en 2025 sin haber regresado a su país.