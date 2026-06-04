Ataque de EE.UU. a supuesta narcolancha en el Pacífico deja dos muertos, más de 200 en total

Washington lanzó en septiembre de 2025 una campaña de ataques en la región contra embarcaciones señaladas de participar en actividades de narcotráfico hacia Estados Unidos.

La lancha atacada “seguía rutas conocidas del tráfico de drogas en el este del Pacífico y se dedicaba a operaciones de tráfico de estupefacientes”, escribió este miércoles en X el mando militar estadounidense para América Latina y el Caribe (Southcom).

Un video en blanco y negro que acompaña el mensaje muestra la pequeña embarcación en alta mar antes de una gran explosión.

Con esta operación suman 203 el número total de personas muertas, según un recuento de la AFP.

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El Southcom anunció en X la muerte el sábado pasado de tres hombres presentados como narcotraficantes, también durante un ataque en el Pacífico oriental.

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La administración de Donald Trump nunca ha aportado pruebas sólidas que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en esos tráficos.

Expertos y responsables de la ONU han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.