Crean una alianza internacional de centros forestales para combatir el cambio climático

Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el 5 de junio, los dos centros han revitalizado su colaboración para impulsar innovaciones que eviten o reduzcan emisiones equivalentes a 500 millones de toneladas de dióxido de carbono, y restaurar 15 millones de hectáreas de tierras degradadas para el año 2035.

Según un comunicado conjunto, ambas entidades buscan apoyar la creación de medios de vida "resilientes" para unos 20 millones de personas, de forma que se aceleren "soluciones basadas en la naturaleza" que contribuyan a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad al tiempo que se crean empleos.

"En el lenguaje científico, adoptar un enfoque paisajístico significa observar el panorama completo", declaró la directora ejecutiva de la Alianza del Paisaje, la científica ruandesa Éliane Ubalijoro.

Los dos institutos, con presencia en más de 90 países y que albergan una de las mayores colecciones de germoplasma de árboles agrosilvícolas del mundo, centrarán su estrategia en áreas "clave" como mitigación y adaptación al cambio climático; conservación de la biodiversidad y uso sostenible; seguridad alimentaria y nutricional; y medios de vida y bienestar seguros.

Su nueva colaboración también se basa en la idea de que los bosques, las granjas, los sistemas hídricos y las comunidades humanas "no existen de forma aislada", sino que están "profundamente interconectadas".

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Por eso, consideran que la respuesta al cambio climático "debe cambiar" en favor de soluciones basadas en la naturaleza.

Los bosques, que en 2024 absorbieron casi el 29 % de las emisiones globales de dióxido de carbono de origen antropogénico de la atmósfera, tienen el "potencial" de capturar aún más dióxido de carbono mediante la restauración de ecosistemas y una mejor gestión de la tierra.

Por su parte, la agrosilvicultura tiene "el doble beneficio" de producir alimentos para apoyar la seguridad alimentaria y nutricional mientras absorbe dióxido de carbono.

"Mientras los líderes se preparan para un año crucial de negociaciones globales sobre clima, naturaleza y tierra, la Alianza del Paisaje existe para ayudar a superar esas divisiones, transformando la ciencia en acción y liberando el poder de los árboles, los bosques y los paisajes para la salud del planeta y el bienestar humano", agregó Ubalijoro.

La alianza CIFOR-ICRAF basará su trabajo en sus anteriores proyectos, como el uso de la agrosilvicultura, la restauración de pastizales y la gestión de tierras adaptada al clima en el Cuerno de África y el Sahel.

Del mismo modo, usarán su experiencia en la creación de 114.000 hectáreas de tierras de cultivo de cacao en Ghana bajo una "gestión sostenible", incluidos los sistemas de plantación de cacao bajo sombra de árboles frutales o maderables.

Según ambas instituciones, las soluciones basadas en la naturaleza para paisajes sostenibles se espera que figuren en la agenda de la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP17) del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en Ereván (armenia) del 18 al 30 de octubre próximos.