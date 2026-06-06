De la Espriella respalda candidatura de Keiko Fujimori a un día de las elecciones peruanas

"Keiko, como yo, se enfrenta en Perú a un candidato de izquierda radical y mañana vivirá una jornada decisiva para la democracia de la región. Al pueblo peruano le envío un saludo fraternal, con el deseo de que elija bien por la salud de su República y por el futuro de toda Latinoamérica", escribió De la Espriella -en su cuenta de X-.

Durante una conversación con Fujimori, mediante videollamada, De La Espriella resaltó la trayectoria y el "compromiso con la democracia" de la candidata a la que saludó como la próxima "presidenta de Perú".

"Es hora de que Perú tenga una presidenta de tus cualidades, de tu patriotismo y de tu compromiso. Has sido una luchadora incansable por la democracia", expresó el candidato colombiano, que al igual que Keiko Fujimori fue el más votado en la primera vuelta presidencial en su país.

De La Espriella aseguró que Colombia y Perú tienen la oportunidad de trabajar una agenda conjunta basada en el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la defensa de las libertades y la lucha frontal contra el crimen organizado.

Por su parte, Fujimori agradeció el apoyo y destacó la "valentía" de De la Espriella: "Tú estás poniendo muchas cosas en riesgo (...) Te felicito y sobre todo felicito a tu familia porque cuando uno se introduce en la política el sacrificio es de todos".

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De la Espriella, quien disputará la Presidencia de Colombia con el izquierdista Iván Cepeda en una segunda vuelta el 21 de junio, le dijo a Fujimori que espera que ambos lleguen al Gobierno para "estrechar lazos entre dos países hermanos".

Las elecciones presidenciales de Perú se deciden este domingo con el balotaje que disputarán Fujimori y Sánchez, una contienda en la que el ganador se convertirá en el noveno presidente del país andino en diez años, al completarse una década plagada de inestabilidad política.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para determinar si devuelven al fujimorismo al poder después de un cuarto de siglo o si, por el contrario, se retoma un proyecto de izquierda en torno a la simbólica figura del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).