Dos policías sentenciados a 17 años de cárcel descartan el indulto presidencial en Ecuador

En un video en redes sociales, Reimberg explicó que cuando se otorga el indulto, los beneficiarios no cumplen la pena, "pero su hoja de vida o los antecedentes penales, si quedan, eso no se borra".

En la carrera policial esos antecedentes afectan al momento en que los involucrados busquen ascender y por eso, "ellos prefirieron que continuemos con el proceso judicial", dijo en referencia a los policías Diego Trujillo y Leonardo Montalvo.

En otro video, en el que está acompañado de los dos agentes y del comandante general de la policía, Pablo Dávila, el ministro relató que hace diez años, los dos policías "cumplieron con el deber que la República les encomendó: proteger a los ciudadanos y enfrentar a la delincuencia".

"Mientras frustraban un robo en un sector de Quito, fueron atacados por criminales armados. En el enfrentamiento y, en estricto uso legítimo de la fuerza, uno de los delincuentes falleció", pero una década después, "quienes arriesgaron su vida para defender a la sociedad han sido condenados a 17 años, cuatro meses de prisión".

Asimismo, han sido condenados a entregar 25.000 dólares por reparación integral a la familia de la víctima y a una multa de 60 salarios básicos unificados (cerca de 29.000 dólares en total) "por una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones", dijo.

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Se trata -añadió- de una "pena que, en demasiadas ocasiones asesinos, violadores, extorsionadores, sicarios y narcotraficantes han logrado evadir gracias a un sistema judicial que durante años ha sido infiltrado, debilitado y corrompido por los intereses del crimen organizado".

En el vídeo, reveló los nombres del fiscal y las juezas del caso "para que la ciudadanía conozca quiénes tomaron esta decisión y prefirieron castigar a quienes arriesgaron su vida por la seguridad de los ecuatorianos y para que la historia registre quiénes fueron los agentes policiales que combatieron valientemente el crimen organizado".

Reiteró el "respaldo irrestricto" del Gobierno a la Policía Nacional y avanzó que defenderán a los policías "cuando actúen en el cumplimiento de su deber, dentro del marco de la ley y en protección de la ciudadanía".

Este sábado, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces expresó su preocupación por las declaraciones del ministro y recordó que las decisiones "jurisdiccionales pueden ser objeto de análisis e impugnación, pero únicamente a través de los mecanismos previstos en la ley".

La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de la democracia y una garantía esencial para la protección de los derechos y libertades de las personas, apuntó en un comunicado, en el que subrayó que se mantendrá "vigilante del respeto y la observancia de las garantías que protegen la autonomía e independencia de la función Judicial".