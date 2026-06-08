Al menos cinco casos de gusano barrenador en EE.UU. mientras autoridades buscan contenerlo

Con estas detecciones, el total de casos reportados asciende a cinco, lo que aumenta la preocupación en el sector ganadero ante el avance de esta especie, erradicada del país en la década de 1960.

Dos de los nuevos casos fueron reportados en Texas, uno en un terreno en el condado de La Salle, al sur del estado, y otro en una cabra en el condado de Gillespie, en la región central.

El tercer nuevo caso reportado hoy, que la USDA inicialmente ubicó en Texas, fue detectado en un perro en Nuevo México, lo que expande la plaga a dos estados de EE.UU.

Las autoridades ya abrieron una "investigación epidemiológica" sobre los tres nuevos contagios, según indicó el USDA, y adelantaron que se cree que el perro había estado recientemente en México, antes de llegar a EE.UU.

La secretaria de Agricultura, Brooke Leslie, adjudicó, sin sustentarse en datos, el brote actual a las políticas migratorias del expresidente Joe Biden (2021-2025).

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"Esto se remonta, en última instancia, a la política de fronteras abiertas y al movimiento de millones de personas y sus animales desde Sudamérica, a través de Centroamérica", señaló esta tarde la funcionaria durante una rueda de prensa en Kerrville, Texas, junto al gobernador del estado, Greg Abbott.

EE.UU. congeló la importación de animales a través de la frontera sur en mayo del año pasado, en un intento por prevenir la propagación de la mosca de la plaga, que se extendió por México en el último año.

La secretaria recordó que EE.UU., junto con México y otros países de la región, ha estado implementando una serie de medidas para contener la plaga, usando la técnica del insecto estéril, que consiste en criar grandes cantidades de moscas en un laboratorio, esterilizar a los machos mediante radiación y liberarlos en las zonas afectadas.

Estos machos estériles se aparean con hembras silvestres, que solo se reproducen una vez en su vida, lo que impide que nazcan nuevas larvas viables.

"Nos hemos estado preparando desde el año pasado para el resurgimiento de este parásito en EE.UU.", indicó Leslie.

Los primeros dos casos de esta plaga fueron detectados en Texas la semana pasada y, desde entonces, el gobierno estatal declaró un estado de emergencia para contener su propagación.

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, criticó la respuesta del Gobierno a este parásito, asegurando que fue lenta pese a que líderes de la industria, como él, habían las alarmas por meses sobre la amenaza que representaba.

"En lugar de utilizar todas las herramientas disponibles, el USDA actuó con demasiada lentitud y se basó únicamente en una solución parcial que tarda años en implementarse por completo”, señaló en un comunicado.

Un brote a gran escala del gusano barredor supondría una pérdida de "miles de millones de dólares" en la industria ganadera y aumentaría aún más los precios de la carne de res, que han subido en un 57% desde el 2020, según datos de la Reserva Federal de Dallas.

La cantidad de ganado en EE.UU. está en su nivel más bajo en décadas debido a una serie de factores, incluyendo las sequías, el aumento en los costos de mantenimiento y la pausa a la importación de ganado de México, una medida que el USDA implementó el año pasado para evitar que el gusano barrenador llegara al país.

Texas alberga el mayor inventario de ganado vacuno de Estados Unidos, con más de 12 millones de cabezas, y desempeña un papel clave en la producción nacional de carne de res.

El estado concentra una parte significativa de los ranchos y corrales de engorde del país por lo que cualquier amenaza sanitaria, que afecte a sus rebaños, puede tener repercusiones económicas para productores, exportadores y consumidores en todo el mercado estadounidense.