Costa Rica reporta cinco desaparecidos por fuerte oleaje causado por tormenta Cristina

Las autoridades informaron que dos embarcaciones pequeñas volcaron en el mar frente a playa Negra y playa San Juanillo, en la provincia de Guanacaste (oeste), y que en total hay cinco personas desaparecidas.

La Cruz Roja y el Servicio Nacional de Guardacostas realizan labores de búsqueda en la zona para tratar de dar con las personas desaparecidas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que se espera que las lluvias en el país persistan este lunes y martes conforme el fenómeno atmosférico se siga desplazando hacia el norte de Centroamérica en forma paralela a la costa del Pacífico.

Desde el fin de semana Costa Rica ha sufrido efectos por las lluvias, incluidas inundaciones en algunas comunidades de la provincia de Guanacaste, por lo que se mantiene una alerta amarilla o de prevención para el centro del país y la vertiente del Pacífico, mediante la cual se activaron los comités comunales y el traslado de insumos, personal y equipos para atender la emergencia.

Las autoridades recomendaron a la población elevar las medidas de precaución en zonas propensas a inundaciones, ante la posible saturación de quebradas, ríos o sistemas de alcantarillado por acumulación de agua.

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También hicieron un llamado a la población para que no se expongan a tormentas eléctricas, al oleaje o fuertes ráfagas de viento que puedan presentarse de forma aislada en algunas zonas del país.