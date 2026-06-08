El euro baja y se cambia por encima de 1,15 dólares, mínimo de dos meses

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a1,1537 dólares, frente a los 1,1556 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1540 dólares.

La situación se agrava entre Irán e Israel, que cruzaron ataques este lunes, mientras aumenta la desconfianza de Teherán en las negociaciones de paz con Estados Unidos (EE.UU.).

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado en su red social Truth Social a Irán e Israel interrumpir los ataques.

El aumento de las tensiones en Oriente Medio ha disparado de nuevo los precios del barril de petróleo Brent hasta casi 98 dólares y del Texas hasta casi 95 dólares por lo que aumentan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés en EE.UU.

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El Consejo de Gobierno del BCE se reúne esta semana y aumentará previsiblemente de forma moderada los tipos de interés en la zona del euro, actualmente en el 2 %, para frenar la inflación y pese a que la economía de la región se contrajo un 0,2 % en el primer trimestre.

La jefa de Renta Fija de Ibercaja Gestión, Cristina Gavín, prevé que el BCE subirá el tipo de intervención este próximo jueves en 25 puntos básicos, hasta situar la facilidad de depósito en el 2,25 %.

El BCE ve "la necesidad de una subida de tipos que trate de frenar las tensiones inflacionistas que la elevación de los costes de transporte y materias primas está teniendo sobre la economía europea", añade Gavín.

Asimismo Gavín descuenta una subida adicional en el tipos de interés después de verano que dejará la facilidad de depósito en el 2,5 % a cierre de 2026.

Nuevos datos no muestran una mejora de la situación económica de la región del euro.

El índice Sentix de confianza inversora de la zona del euro mejoró en junio a -13,4 puntos, desde -16,4 puntos en mayo, porque los inversores prevén una estabilización de la economía de la región.

La confianza inversora en la economía alemana subió en junio, después de dos meses consecutivos de caída, según la consultora Sentix.

Los pedidos a la industria alemana bajaron en abril un 3,8 % respecto a marzo, aunque subieron un 1,6 % interanual.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1500 y 1,1554 dólares.