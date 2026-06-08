Guatemala en alerta ante las lluvias por la tormenta tropical Cristina

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una alerta color anaranjada, la segunda en jerarquía de las cuatro con las que cuenta la entidad gubernamental, ante las amenazas de inundaciones que podría provocar la tormenta tropical "y por todos los eventos activos" de carácter climático.

Inicialmente el Gobierno guatemalteco lanzó una alerta amarilla ante la depresión tropical Tres-E, pero posteriormente al convertirse en la tormenta tropical Cristina la elevó a naranja.

"Las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional", puntualizó en un comunicado la máximo autoridad de protección civil en Guatemala.

De acuerdo con los análisis meteorológicos, la tormenta favorecerá el ingreso de abundante humedad al país, generando un incremento de lluvias, además de actividad eléctrica y fuertes vientos.

Las condiciones climáticas previstas podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y daños en la red vial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La portavoz de la Conred, Valeria Urizar, dijo que se recomienda a la población revisar y actualizar su plan de respuesta en caso de emergencias, así como no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, además de cauces por el descenso de lahares en la cadena volcánica.

Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, entre otros, según cálculos oficiales.

La temporada de lluvias en la nación centroamericana, que va cada año de mayo a octubre, ha dejado hasta la fecha cinco personas fallecidas y casi 600 viviendas con daños moderados o severos, de acuerdo al Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.