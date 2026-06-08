OpenAI solicita confidencialmente su salida a bolsa en EE.UU. sin fecha estimada

"Recientemente hemos entregado un S-1 confidencial", indicó en un breve comunicado OpenAI, aludiendo al borrador que se entrega a la Comisión de Mercado y Valores (SEC) de cara a un debut bursátil.

"Esperamos que se filtre, así que solo lo anunciamos. No hemos decidido aún la fecha; podría tardar un tiempo porque hay cosas que queremos hacer que probablemente son más fáciles como empresa no cotizada", agregó.

"Pero es un conjunto complejo de consideraciones y esto nos da la opción de salir a bolsa antes si finalmente esa resulta ser la mejor alternativa", concluye.

OpenAI se suma así a las cotizaciones solicitadas recientemente por sus rivales Anthropic, creadora del asistente Claude, y SpaceX, empresa aeroespacial que integra una firma de IA, xAI.

La empresa liderada por Sam Altman tiene una valoración privada de más de 850 millones de dólares, por detrás tanto de Anthropic (unos 965.000 millones) como de SpaceX (unos 1,77 billones).

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El diario The Wall Street Journal publicó a finales de mayo que OpenAI estudiaba salir a bolsa en septiembre y estaba preparando la operación con las financieras Goldman Sachs y Morgan Stanley.

OpenAI fue fundada en 2015 por Sam Altman, Greg Brockman, Elon Musk y otros empresarios que buscaban avances en la IA, y tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022 se ha convertido en una de las líderes del sector.

ChatGPT tiene más de 900 millones de usuarios activos semanales y busca aumentar el consumo de capacidad computacional para que su 'chatbot' avance hacia una herramienta de elevada productividad.

OpenAI y Altman se anotaron en mayo una victoria ante Musk después de que la Justicia de EE.UU. desestimara una demanda del magnate, que los acusaba de poner el beneficio económico por delante del interés público.

El salto a los parqués de algunos de los mayores grupos privados vinculados a la IA coincide con el fuerte apetito inversor por el sector, impulsado por el auge de gigantes como Nvidia, Microsoft, Alphabet o Amazon.