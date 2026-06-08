Policía mexicana frena a estudiantes de Ayotzinapa que se unirían a protestas de maestros

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo el avance de los más de diez autobuses en la autopista México-Cuernavaca.

La protesta de la CNTE en Ciudad de México ha comenzado este lunes tras nueve días de protestas con bloqueos en avenidas principales como el Paseo de la Reforma o la Avenida de Chapultepec.

La CNTE anunció esta madrugada, tras la Asamblea Nacional Representativa, que llevarían a cabo diferentes acciones informativas en canales de televisión y que las protestas en la calle continuarían.

Tras esta decisión, desde temprano, integrantes de diversas secciones de la Coordinadora bloquearon las entradas de medios como TV Azteca y Televisa, así como las de la radiodifusora W Radio.

La Coordinadora mantiene sus protestas para exigir al Gobierno federal mexicano la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que según la organización afectó las condiciones de jubilación de los maestros mexicanos.

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A las demandas económicas de la CNTE se suma la exigencia de regresar a un sistema de pensiones solidario. El magisterio disidente rechaza que las jubilaciones se calculen en Unidades de Medida y Actualización (UMA), al exigir que se tasen en salarios mínimos.

Las protestas se dan en un contexto de proximidad del partido inaugural de la Copa Mundial de fútbol 2026 en Ciudad de México, el próximo 11 de junio.

A pesar de las manifestaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes -en su conferencia matutina- sobre las protestas de la CNTE y afirmó que se mantendrá la paz durante el partido inaugural de la Copa del Mundo FIFA 2026.