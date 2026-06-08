Restaurarán la catedral metropolitana de la capital de Paraguay, inaugurada en 1845

La "refacción y puesta en valor" de este edificio histórico erigido en el centro de la capital será financiada por la Entidad Binacional de Itaipú, la hidroeléctrica compartida entre Paraguay y Brasil, dijo Peña tras un acto simbólico por el inicio de obras de un monumento a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción.

"No son obras de infraestructura en el sentido habitual del término, son la expresión material de la convicción que este Gobierno sostiene, sin ambigüedades, y que es que la Iglesia católica no solo es parte de nuestra historia, sino parte de lo que queremos ser como nación", dijo el mandatario en un discurso.

Peña indicó que Itaipú también está financiando la reforma y rehabilitación integral de la Catedral de San Blas de Ciudad del Este, la segunda más grande del país, y que fue construida en 1964.

Además, destacó el 'Programa Tekorenda de Salvaguarda Urgente del Patrimonio Cultural Material del Paraguay', una iniciativa gubernamental que intervendrá ocho sitios históricos del país, con una inversión de 5 millones de dólares provenientes de Itaipú.

La actual catedral de Asunción fue construida entre 1842 y 1845 durante el Gobierno de Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional de Paraguay, y ha pasado por varias restauraciones.

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Su construcción inicial comenzó en 1539, dos años después de la fundación de Asunción, en un predio distinto al actual y bajo el nombre de 'La Encarnación', hecha con materiales simples como adobe y palmas. Sin embargo, fue destruida en 1543 durante un incendio que afectó gran parte de la ciudad.

La iglesia se reconstruyó en 1548 y se convirtió en la primera diócesis del Río de la Plata, la región administrativa que durante la colonia española abarcaba Paraguay, Argentina, Uruguay y parte de Bolivia.

En 1687 inició el traslado del templo de la catedral al predio donde se erige actualmente.