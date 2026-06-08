Wall Street cierra mixto pero el Nasdaq sube un 0,86% tras rebote en el sector tecnológico

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,16 %, hasta 50.786 puntos, mientras que el S&P 500 ascendió un 0,30 %, hasta 7.405 unidades, y el Nasdaq avanzó un 0,86 %, hasta 25.929 enteros.

El viernes, el Nasdaq cayó casi un 4,2 %, arrastrado por empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores que hoy recuperaron parte de lo perdido, como Intel (11,2 %), Micron (9,9 %), Applied Materials (8,6 %), AMD (5,1 %), Broadcom (2,8 %) y Nvidia (1,7 %).

Entre los factores de aquella caída estaban las dudas sobre la sostenibilidad del auge de la IA en un entorno de tipos de interés altos que puede ser propiciado por la persistente inflación y la solidez del mercado laboral.

El Gobierno de EE.UU. publicará este miércoles los datos de inflación de mayo, lo que arrojará nuevas pistas sobre la hoja de ruta del banco central. La herramienta FedWatch de CME indica que los mercados prevén una subida de los tipos en diciembre.

La crisis en Oriente Medio siguió pesando en la bolsa, incluso después de que Irán comunicara hoy el cese de sus ataques contra Israel después de la escalada de este domingo entre ambos países.

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El precio del petróleo de Texas subió hasta los 91,30 dólares el barril, e hizo que los indicadores moderaran sus subidas iniciales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mientras, trata de contener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y mantener en la mesa de negociación al país persa.

En el plano corporativo, los inversores tienen altas expectativas por la salida a bolsa de la aeroespacial SpaceX este viernes en el índice Nasdaq, que se perfila como el mayor debut bursátil de la historia.

Al cierre de la bolsa, el oro bajaba a 4.350 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años subía al 4,566 %, el euro se cambiaba a 1,153 dólares y el bitcóin subía a 63.200 dólares.