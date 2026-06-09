EE.UU. e Irán siguen negociando: Trump hizo un anuncio sobre los avances para un futuro acuerdo

El presidente Donald Trump afirmó que la diplomacia estadounidense está en la “fase final” de la negociación de un acuerdo con Irán, un día después del cese de ataques mutuos entre la república islámica e Israel.

“Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”, declaró Trump a periodistas, y adelantó que podría estar concluido en “dos o tres días”.

La víspera, Israel e Irán anunciaron el fin de las hostilidades después de una oleada de ataques mutuos que pusieron en peligro la frágil tregua en la guerra de Oriente Medio vigente desde abril.

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Trump busca una salida

Trump, quien busca una salida al conflicto al acercarse las elecciones de medio período, exhortó a Irán y a Israel a poner fin a las hostilidades.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “el fuego en ese frente está controlado” , horas después de que Teherán declarara que había cesado su acción militar.

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La República Islámica lanzó misiles el domingo en respuesta a la guerra que Israel mantiene en Líbano contra su grupo aliado Hezbolá. El Estado hebreo respondió con ataques, a pesar de los esfuerzos de Trump por disuadir a Netanyahu.

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La represalia desencadenó otra ronda de misiles iraníes, antes de que Teherán anunciara que suspendería las hostilidades.

Situación en el Líbano

Irán ha tratado de extender a Líbano su tregua con Estados Unidos, a pesar de repetidos ataques de ambas partes. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha insistido en que la campaña en Líbano continuará de todos modos.

Dijo que Israel golpeará los suburbios del sur de Beirut, dominados por Hezbolá, en represalia por cada bombardeo de ese grupo contra el norte de Israel.

El martes por la mañana, el ejército israelí llamó a los habitantes de la ciudad de Tiro y de sus alrededores, en el sur de Líbano, a evacuar en previsión de ataques.

“Derecho a autodefensa”

Trump, quien según reportes de la prensa se muestra cada vez más irritado con Netanyahu, había instado a ambas partes a dejar de “disparar”. Incluso afirmó que las “negociaciones finales” hacia la paz seguirán adelante “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”.

El presidente declaró al sitio de noticias estadounidense Axios que le dijo a Netanyahu: “Bibi, deberías tener cuidado o muy pronto te quedarás solo”.

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No obstante, el primer ministro israelí reveló que ya le dijo a Trump que “Israel tiene pleno derecho a la autodefensa” .

Ataques mortales en Líbano

Irán lanzó casi 30 misiles contra Israel durante la noche, según el ejército israelí, e Israel atacó objetivos militares en la república islámica.

No se han reportado víctimas tras el intercambio de fuego.

En otro incidente, Trump comentó que pilotos de un helicóptero estadounidense caído cerca del estrecho de Ormuz resultaron ilesos, luego de que el diario New York Times dio conocer el percance sin aclarar lo sucedido con la aeronave.