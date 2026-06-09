Irán derriba helicóptero de EE.UU. en Ormuz: fuerte advertencia de Trump

“Acabo de ser informado por nuestras Grandes Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Había dos pilotos a bordo; ambos están sanos y salvos”, anunció Donald Trump en su red Truth Social.

“No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad”, responder a este ataque” añadió el mandatario.

Entre tanto, Trump insiste en que está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán, en medio de ataques mutuos y frecuentes en el estrecho de Ormuz, a causa del bloqueo marítimo de esa importante vía fluvial para el tráfico mundial de hidrocarburos.

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Caída de helicóptero

Irán, entretanto, atacó con misiles a Israel el fin de semana, por primera vez desde el frágil alto el fuego decretado en abril. Israel respondió y luego cesaron las hostilidades por exigencia de Trump.

El helicóptero Apache es la segunda aeronave tripulada que derriba Irán durante la guerra en Oriente Medio, tras la pérdida de un F-15 en abril, según ha reconocido Washington.

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Este helicóptero tiene una tripulación de dos personas, y está armado con un cañón de 30 mm, además de su capacidad de cargar con otras armas adicionales, incluidos misiles Hellfire.

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El Comando Central (Centcom), responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, había dicho anteriormente que dos miembros de la tripulación de un Apache “fueron rescatados por fuerzas estadounidenses después de que su helicóptero cayera cerca de la costa de Omán”.