Pakistán urge a EE.UU e Irán a respetar cese al fuego en medio de escalada del conflicto

"Pakistán sigue profundamente preocupado por la situación en la región, marcada por la reciente escalada de tensiones. Hacemos un llamamiento a las partes para que respeten el acuerdo alcanzado sobre el alto el fuego y el cese de las hostilidades", declaró el portavoz del ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, en una rueda de prensa.

La llamada al diálogo llega al tiempo que Irán afirmara este jueves que los últimos ataques estadounidenses contra su territorio "han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego".

Islamabad, que se ha posicionado como el principal mediador en el conflicto, fue clave en el acuerdo del cese al fuego alcanzado el 8 de abril, y el cual vive su peor crisis esta semana.

La cancillería paquistaní detalló que ha intensificado sus contactos al más alto nivel, incluyendo reuniones en Teherán del ministro del Interior, Mohsin Naqvi, y llamadas del titular de Exteriores, Ishaq Dar, con sus homólogos de Irán, Turquía o Egipto.

Estados Unidos atacó anoche por segundo día consecutivo a Irán con bombardeos contra varios puntos en el sur del país, además de las ciudades de Karaj, a unos 50 kilómetros de Teherán, y Gorgan, en la costa del Caspio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El miércoles, el Mando Central de EE. UU. (Centcom) confirmó el ataque contra un buque de carga en el golfo de Omán, que se saldó con la muerte de tres marineros de nacionalidad india, según confirmaron este jueves las autoridades de Nueva Delhi.

Teherán respondió con nuevos ataques contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que permitía en las últimas semanas el paso de un número limitado de buques.